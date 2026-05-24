Milan consuma su peor pesadilla ante el Cagliari y se queda sin Champions

Hay derrotas que son un simple resultado y derrotas que significan una condena absoluta. La dolorosa caída del Milan por 1-2 ante el Cagliari pertenece a la segunda especie. En un San Siro que pasó de la ilusión al abucheo generalizado, el conjunto ‘rossonero’ firmó un batacazo tremendo en la última jornada de la Serie A, despidiéndose de la próxima edición de la Champions League en lo que ya se califica como un fracaso rotundo del proyecto liderado por Massimiliano Allegri.

El Milan llegó a este último duelo de la temporada instalado en la tercera posición, dependiendo exclusivamente de sí mismo y recibiendo a un rival que no se jugaba absolutamente nada. La ecuación era simple: ganar y asegurar el billete continental. Sin embargo, este Milan inseguro, frágil y devorado por sus propios nervios terminó hundiéndose en el abismo.

Del oasis inicial al incendio en San Siro

Todo comenzó de la manera ideal para el delirio de los aficionados. Apenas corría el minuto dos de partido cuando Saelemaekers adelantó al Milan tras culminar una acción hermosa en su simplicidad, nacida de un balón largo de Gabbia y una gran prolongación de Giménez. Olía a noche de reconciliación y a trámite feliz para maquillar una campaña repleta de curvas y sobresaltos, marcada especialmente por la reciente baja de Luka Modric por una lesión en el rostro.

Sin embargo, el Milan venía jugando con fuego toda la temporada y el incendio definitivo no tardó en desatarse. El empate de Borrelli a los veinte minutos cambió por completo la atmósfera del estadio. El equipo local perdió la ligereza de golpe, comenzó a jugar atenazado por el miedo y se consumió lentamente en la ansiedad. Mientras tanto, Allegri miraba el banco donde mantenía en reserva a Modric y a Rafael Leao como balas de emergencia.

Juan Rodríguez desata la tragedia y la furia de los ‘tifosi’

La segunda mitad profundizó el colapso milanista mientras las noticias de los otros estadios ponían la clasificación al rojo vivo. La tragedia se terminó de escribir cuando el uruguayo Juan Rodríguez aprovechó un rechace muerto en el área tras un paradón de Maignan para empujar el balón a la red y decretar el 1-2. La carambola fue letal, ya que en ese mismo instante el gol de Malen para la Roma dejaba al Milan virtualmente fuera de los cuatro primeros puestos.

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Preso de la desesperación, Allegri quemó las naves. Mandó a la cancha a Modric con una máscara protectora, a Leao y a Füllkrug, acumulando toda la artillería sobre el césped. Pero el Milan atacó con prisa y desorden, no con fútbol. Rabiot tuvo el empate en sus botas tras un centro de Leao, pero la realidad es que el partido estuvo mucho más cerca del tercer gol del Cagliari, evitado únicamente por las intervenciones heroicas de Maignan ante Borrelli, Zappa y Mendy.

San Siro estalla contra el palco

El pitido final decretó el desenlace más temido. Los ensordecedores silbidos de San Siro despidieron a una plantilla golpeada y resignada a finalizar en una sexta plaza que resulta vergonzosa e insuficiente para la rica historia del club.

Mientras la Roma y el Como de Cesc Fàbregas celebraban sus heroicos boletos a la Liga de Campeones, la afición del Milan terminó el partido de espaldas al campo y mirando fijamente hacia el palco presidencial, exigiendo explicaciones urgentes a la directiva por un naufragio institucional que los condena a ver el máximo torneo de Europa por televisión una vez más.

Los mejores momentos del partido