El Sunderland de Omar Alderete regresa a Europa tras 53 años

El fútbol da revanchas, pero a veces tarda medio siglo en cobrarlas. El Sunderland, que tuvo en la banca de expectativa al defensor paraguayo Omar Alderete, obró el milagro y certificó su clasificación a la UEFA Europa League tras derrotar con total merecimiento por 2-1 a un Chelsea decepcionante. Un triunfo histórico que desata la locura en el Stadium of Light: el club no pisaba suelo continental desde 1973, cuando competía en la ya extinta Recopa de Europa. La otra cara de la moneda se vive en Londres.

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Pura ambición local contra la apatía ‘Blue’

La diferencia de actitud entre ambos equipos quedó en evidencia desde el pitido inicial. Mientras que para el Chelsea la clasificación a la Conference o Europa League parecía un “mal menor” de transición, para el Sunderland era la oportunidad de cambiar su historia moderna. Los locales jugaron con el corazón en la mano; los visitantes, como si no hubiera nada en juego.

La deriva del Chelsea es alarmante para un equipo que hace menos de un año se coronaba campeón del Mundial de Clubes. El conjunto londinense llegó a esta última jornada en puestos europeos, pero su rendimiento en el campo fue indefendible, acumulando una racha de una sola victoria en sus últimos nueve partidos de liga. Esta crisis se reflejó a la perfección en una primera mitad paupérrima, donde fueron incapaces de generar una sola ocasión de peligro.

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El dominio local se tradujo en el 1-0 gracias a Hume, quien cazó de primeras un balón suelto en el área tras un saque en largo del guardameta Roefs. Puro fútbol directo, pura intensidad que dejaba incluso corto el marcador al descanso.

Un autogol, el orgullo de Palmer y la debacle de Fofana

El guion no cambió en la reanudación. En el minuto 50, la fortuna sonrió de nuevo al Sunderland cuando un remate defectuoso de Brobbey se topó con el pie de Malo Gusto, introduciendo el balón en su propia portería para el 2-0. La superioridad de los ‘Black Cats’ era tan aplastante que, ya con esa desventaja de dos goles en el marcador, el Chelsea todavía no había sido capaz de intimidar ni una sola vez al portero local.

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Cuando el partido parecía sentenciado, la calidad individual de Cole Palmer inventó un golazo desde fuera del área para recortar distancias (2-1) en el minuto 55. Fue un zarpazo de orgullo de la estrella inglesa, que venía dolida tras quedarse fuera de la lista de la selección para el próximo Mundial, devolviendo la vida a su equipo cuando todavía quedaba más de media hora por delante.

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Sin embargo, la reacción ‘blue’ fue un espejismo. La indisciplina sepultó cualquier opción de remontada cuando Fofana fue expulsado por doble amarilla en un lapso de apenas veintinueve minutos. Para colmo de males, Moisés Caicedo tuvo que retirarse tocado tras sufrir una dura entrada, aunque afortunadamente pudo salir del terreno por su propio pie.

Sunderland celebra; Londres urge a Xabi Alonso

Con un hombre menos y sin ideas, el Chelsea entregó las armas de forma inevitable. El pitazo final desató la fiesta de un Sunderland heroico que vuelve a codearse con los gigantes de Europa 53 años después de su última aventura internacional. Mientras el norte de Inglaterra celebra, en Stamford Bridge la conclusión es unánime y urgente: este Chelsea necesita ya a Xabi Alonso para resetear de inmediato a una plantilla en ruinas.

Los mejores momentos del partido