Bareiro: “Al caer ya me dí cuenta de lo que pasó”

“Lastimosamente pasó lo que pasó contra Chile, la verdad, me llamaron muchos, no es que no quería atender, estaba un poco shokeado por lo que había pasado, por la lesión y no quería hablar con nadie, solo quería estar con la familia. Contento por el cariño de la gente, por los mensajes y eso me pone muy feliz”, aseguró a la 730 AM, ABC Cardinal.

Explicó el momento de la lesión. “Cuando me caí ya sentí algo y ya sabía lo que era. Eso fue lo que me hizo llorar, sentí algo muy fuerte en mi rodilla y ya supe lo que era. Tuve distensión que me dejó dos semanas afuera, pero una lesión así nunca tuve”.

“Estuvimos hablando con los médicos de Libertad que fueron a casa, me dijeron que el viernes de la próxima semana sería la operación”, añadió con relación a la cirugía.

Señaló que el defensor de Chile no lo tocó en la jugada en que se lesionó. “El central de Chile no me tocó, yo estaba mirando la pelota, cuando caí llevé mal la rodilla. Me lesione solo, me apoye mal y ahí fue la lesión. Lo que yo quería era reaccionar rápido porque la pelota estaba al aire, pise mal y se dobló mi rodilla”.

Sobre su vuelta al país señaló. “Primero esperé el resultado, el viernes me hice la resonancia, hablé con los doctores, me dijeron que era la lesión, dije que si salía algo feo yo retornaba a Paraguay. No había vuelos, pero gracias a Dios Horacio Cartes me mando a buscar con el avión privado”.

Sintió poco dolor en el momento. “Dolor en ese lugar sentí, pero poco, ni siquiera moví la pierna, dolor no tuve tanto. Yo ya sabía de la lesión y eso me hizo llorar. Lloré mucho en realidad por lo que pasó. Es la primera vez que me lesiono así y dije que rompí mi rodilla”.

Podría volver en cinco meses y medio. “Los doctores me dicen que aproximadamente en seis meses puedo volver, por suerte soy liviano y creo que en cinco meses y medio estaré practicando o haciendo fútbol”.

Señaló que este año a principios de año tuvo Covid, después al retornar tuvo una lesión muscular y ahora le pasó lo de la rodilla del que quiere retornar más fuerte.