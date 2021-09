Melgarejo podría llegar a la revancha

“Lorenzo llega para la revancha, ojalá este con ritmo, como estaba, eso era lo ideal, pero de que llega, llegará. Parece que le falta profundidad a Libertad, falta agresividad arriba y atrás falta mucho”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal hablando sobre la situación de su hijo y lo que a él le pareció falto en el juego ante Bragantino.

“Parece que los centrales no se sienten seguros, estaban flojos,, pero no soy yo quien tiene que opinar, en la revancha no hay que desesperarse porque el 0-2 se puede levantar”, añadió.

Sobre Lorenzo señaló que anoche habló con él. “Hablé con él anoche, me dijo que es difícil el 2-0 y que el equipo de Brasil tuvo un poco de suerte, además, me dijo que va a entrenar normal y me dijo que va a llegar para el juego revancha”, concluyó.