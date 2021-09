Daniel Garnero y la explicación del por qué Diego Viera pateó el penal

Libertad quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer 3-1 contra Bragantino en Asunción. El Gumarelo, que perdió 2-0 en Bragança Paulista, cerró la serie de semifinales con un global 5-1. En el partido, que el visitante comenzó ganando con el tanto de Tomas Cuello a los 9 minutos, el campeón paraguayo tuvo una situación insólita y que hubiera revivido al equipo hacia la remontada.

Néstor Pitana sancionó un claro penal por una mano a los 17 minutos. Óscar Cardozo, encargado de los remates, agarró el balón, pero antes de preparar la ejecución, Diego Viera solicitó lanzar y el delantero accedió al pedido. El central tomó la responsabilidad y falló el tiro, acto que definitivamente enterró toda posibilidad de dar vuelta la llave contra los brasileños.

Daniel Garnero explicó en conferencia por qué Cardozo cedió la pena máxima a Viera. “Lo del penal, Tacuara (Óscar Cardozo) era el indicado, pero los jugadores también deciden dentro de la cancha. A mi me gusta que los penales lo pateen los que mejor están en ese momento. Si hay alguna que no está para patearlo, que lo patee otro, me parece correcto”, expresó el entrenador.