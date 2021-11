“Estaba bajoneado y le iba a decir a Garnero para salir”

Libertad derrotó 2-0 al Sportivo Luqueño y clasificó a las semifinales de la Copa Paraguay. El vigente campeón, que aguarda por el vencedor de Olimpia-Guaireña, abrió el marcador recién en el segundo tiempo, cuando Julio Enciso, quien no tuvo una buena primera etapa, convirtió a los 59 minutos. “El equipo se portó, en principio no me salían las cosas y valoro mucho a mis compañeros y el entrenador que me dieron la confianza”, comentó el joven de 17 años.

Enciso reconoció que por el flojo rendimiento estuvo cerca de solicitar a Garnero el cambio. “Estaba bajoneado y justo cuando vine hacia acá le iba a decir para salir. Él confío en mí y hace mucho para que yo haga mucho dentro del campo. Con todos los chicos del club, siempre tratamos de aprender de él y de los todos los referentes que tenemos, Tacuara (Óscar Cardozo), (Lionel ) Vangioni y Martín (Silva), que nos hablan y nos dan la confianza en el campo”, cerró.

