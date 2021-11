Di Tore y los casos de Melgarejo y Enciso

“Con Lorenzo Melgarejo tenemos un contrato largo. Respetamos la decisión del cuerpo técnico de la albirroja de no convocarlo, tendrá sus motivos, probablemente no lo tenían para este combo, quizás hay otro que puede ser de más utilidad. Pero a nosotros no nos preocupa, tarde o temprano será convocado porque está levantando su rendimiento”, aseguró Di Tore a la 730 AM, ABC Cardinal.

<b>Sondeos informales por Enciso que se quedará un año más en el club</b>

Sobre la situación de Julio Enciso y la posibilidad de una transferencia, el mandamás liberteño dijo que “hay sondeos, pero son informarles, llaman y averiguan sobre sus características, la edad, pero es normal eso. Preguntan por el precio. De repente tienen informaciones que no tienen como la conducta del jugador, la cuestión futbolística conocen. De momento estamos conformes con lo que está haciendo y debe madurar más, jugar por lo menos un año más en el club”.

“No tenemos el apremio económico como otros clubes para desprendernos del jugador, tiene que dar más en el club y cosas que aprender, creo que va a explotar el año que viene. No sabemos cuanto vamos a pedir por el pase del jugador, como te dije, propuesta formal no hay”, añadió Di Tore.

Mencionó que siempre piden que venga una oferta formal. “Si llama un club importante le pedimos que envíe una oferta por escrito para analizar y concretar la operación. Después si vendemos por porcentaje y demás lo vemos cuando aparezca la posibilidad, generalmente lo que hacemos es vender un porcentaje, pero se tiene que negociar porque algunos quieren el cien por ciento”.

Por último, señaló que el jugador a pesar de ser joven, pisa tierra. “Es un chico que pisa tierra, es familiero, son de Caaguazú y los trajimos a Asunción para evitar el desarraigo, vinieron los padres a Asunción para acompañarlo al chico, es centrado, tranquilo y jamás se le subió los humos a la cabeza a pesar de haber sido citado a la selección. Es tranquilo y se nota en las practicas y el rendimiento en los partidos”, concluyó.