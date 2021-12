La llegada de Roque Santa Cruz a Libertad sigue generando revuelo en los hinchas de Olimpia. Son varios los que en las redes sociales expresan su rechazo por el cambio de club del delantero.

Para el presidente gumarelo, Rubén Di Tore, Roque “es una figura que trasciende la camiseta de un club, una persona que puede ayudar dentro de la cancha y fuera de ella, tiene ascendencia en los jugadores. Es un líder”.

“El 90% de lo que se dice no se piensa, son disparates, gente que son valientes detrás de un teclado, pero las cosas no son así. La vida es muy diferente y cada uno dueño de hacer lo que quiere. Creo que no se le puede catalogar a una persona así. Pero son puntos de vistas”, comentó en contacto con el Cardinal Deportivo con respecto al calificativo de “mercenario”.

Destacó que “lo que hizo Roque en el deporte paraguayo, y lo digo como liberteño, vistiendo la casaca de Olimpia y de la Selección Paraguaya es superior a un club”. El acuerdo de Santa Cruz con Libertad es por un año.