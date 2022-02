Garnero: “Queremos consolidar un equipo competitivo”

“El balance es muy bueno, tenemos un gran plantel, vamos a consolidar un buen equipo, competitivo, agresivo. Era una primera parada muy difícil, cancha complicada, rival duro, fuimos de menor a mayor, agarramos confianza y eficacia y logramos una victoria importante”, aseguró el argentino.

Sufrió la lesión de dos jugadores y espera que no sea grave. “Esperemos que no, no hable con Bocanegra, lo de Tito no fue de gravedad, veremos cómo evoluciona Daniel en la semana”.

Sobre el rendimiento individual de sus jugadores dijo. “Todos los que jugaron estuvieron bien, la idea era tener un plantel amplio y lo logreamos, esa competencia interna ayudará a consolidar un equipo, tenemos un plantel rico para sobrellevar los partidos que jugaremos desde abril”.

Le faltó efectividad en la primera etapa. “En el primer tiempo tuvimos muchas situaciones, no estuvimos efectivos, no pudimos poner en el resultado la superioridad que teníamos en el juego, en el segundo fuimos eficaces”.

“Estamos compitiendo con 11 equipos más que se prepararon con sus objetivos, enfrentaremos a equipos que tienen igual o mejor plantel que el nuestro, habrá una competencia muy dura, tendremos la doble competencia donde tendremos que ser inteligentes y si queremos ganar tenemos que estar todos preparados, contento con el plantel que formamos”, contestó cuando fue consultado si es el principal candidato al título.

Todavía hay cosas que ajustar. “En todo hay que ajustar, no fuimos contundentes en el primer tiempo y hay que corregir, siempre pensamos en el arco rival y en el segundo tiempo logramos la contundencia”, concluyó.