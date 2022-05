“Es espectacular”: Garnero y la pelea con Cerro Porteño

Libertad continúa ganando en el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo y, después de golear 3-0 a Tacuary por la décimo quinta jornada, aumentó a cuatro puntos la diferencia con Cerro Porteño, el inmediato perseguidor y con el que pelea por el título. Este miércoles, el Ciclón enfrenta a Guaireña con la obligación de triunfar para achicar nuevamente la desventaja.

Posterior a la victoria en La Huerta, la cuarta seguida sin recibir goles, Daniel Garnero fue consultado por el mano a mano con el conjunto de Francisco Arce. El DT calificó de “espectacular” y agregó que “es lo más lindo que hay”. “Espectacular, es lo más lindo que hay: Competir y tratar de ganar”, añadió el entrenador argentino.

“La competencia es esa, uno se prepara para ganar, no siempre se logra, pero cuando se dan un montón de cosas, como se dan acá, lograr resultados parece sencillo y no lo es, nos cuesta, pero lo logramos y es el combustible para el próximo entrenamiento”, continuó Garnero, quien tendrá cinco días para preparar el siguiente duelo (vs. Sportivo Ameliano).