“No me gustó, no me sirvió y no fue bueno parar el campeonato”

La pausa en el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo fue beneficioso para la mayoría de los equipos, principalmente para los que venían disputando el campeonato y paralelamente la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Pero, para Daniel Garnero, detener el certamen a pocas fechas de la definición del título, fue una equivocación.

En la reanudación del certamen y a pesar de las dos semanas sin fútbol, Libertad visitó a Guaraní con varias bajas a causa de molestias musculares: Miguel Samudio, Marcelo Díaz, Cristian Mayada, William Mendieta y Óscar Cardozo. El Gumarelo empató 1-1, cortó una racha de seis victorias consecutivas y permite que Cerro Porteño tenga la oportunidad de achicar la desventaja.

Garnero, molesto, hizo referencia a la programación y criticó la decisión de parar la competencia. “Que paren el campeonato faltando cinco fechas parece una locura. si es por la selección, que está para ir al Mundial es entendible. Pero parar tres semanas cuando... Por qué no se terminó el campeonato y se para tres semanas, se hace lo que se tiene que hacer”, disparó el DT.

“La dinámica del juego es una cuando el equipo viene bien, viene ganando y frenarlo... A mi no me gustó, no me sirvió y no creo que haya sido bueno en el campeonato”, finalizó Garnero, que podría tener este martes al Ciclón, siempre y cuando supere a Resistencia, a cuatro unidades cuando restarán cuatro partidos, incluyendo el duelo entre sí en La Huerta.