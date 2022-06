“No podés ser favorecido en 17 partidos de 21”

Después de la victoria y posterior consagración de Libertad ante Cerro Porteño en el Torneo Apertura, el titular azulgrana, Juan José Zapag, lanzó una dura crítica hacia el arbitraje, asegurando que “el árbitro jugó para el rival” y que “esto refleja la delincuencia del fútbol paraguayo”.

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, habló con el Cardinal Deportivo, analizando el título obtenido y las palabras del presidente de Cerro Porteño.

“Cuando Cerro nos bailó, nos sentamos a analizar y encontramos fallas. Llegamos a la conclusión de que el problema fuimos nosotros y ahí el equipo levantó. Siempre vamos a culpar al refere, al pasto, a todo”.

“La realidad es que jugamos 21 partidos, ganamos 17 y perdimos uno. Los números reflejan cuál fue el equipo que hizo mejor las cosas”.

Sobre las declaraciones de Juan José Zapag: “Fue en un momento de calentura y frustración, me suele pasar a mí. Con Juan José (Zapag) tenemos una amistad de mucho tiempo, no pasa nada”.

“En algunos partidos fuimos beneficiados y en otros perjudicados; también hubo buenos arbitrajes. No podes ser favorecido en 17 partidos de 21, no podes culpar a una delincuencia, eso no corresponde. Hay que hacer un análisis más profundo”, concluyó Di Tore.