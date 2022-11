Carlos Giovine: “Libertad no va a contratar”

“Estamos comenzando las reuniones con el cuerpo técnico y después con los jugadores. No vamos a contratar refuerzos este año, vamos a cubrir con jugadores de nuestra cantera y con los que siguen con nosotros. Los que tienen contratos vencidos no continuarán”, señaló Giovine a la 730 AM, ABC Color.

Martin Silva no continuará. “Las puertas del club no están cerradas para Martín Silva, pero él verá para tener otros aires. Hoy día comenzamos el 19 de diciembre con Rodrigo Morínigo, Ángel González y Machuca, ellos iniciarán la pretemporada. Ellos pelearán por la titularidad y será Garnero el que va a elegir”.

“Tenemos jugadores de mucho potencial como Rubén Lezcano y Enso González. Diego Viera continúa, Camilo Mayada tiene contrato con nosotros, pero va a buscar otro equipo. Estamos en un plan de ordenamiento de gastos, algunos recortes significativos. Ahora veremos lo de la cantera, tenemos un selectivo que está trabajando hace seis meses y hay dos o tres que estarán en primera. Hay jugadores que tienen alto costo y estamos viendo que jueguen en otros clubes para disminuir la carga económica”, añadió el directivo de Libertad.

Iván Franco quiere cambiar de aires y dio los nombres de los que volverán. “Iván Franco dijo que le gustaría tener otros aires, si se va a sentir mejor y vaya a otro club, no nos vamos a oponer. El va a buscar el club donde quiera ir, puede ser local o internacional. Todo es conversable si estamos de acuerdo se va a ir. Alfio Oviedo volverá, al igual que Marcelo Fernández, Lucas Sanabria, Gustavo Aguilar, vamos a hablar con Jorge Sanguina que tuvo un muy buen año en Sportivo Ameliano”.

No existe oferta formal por Diego Gómez. “Que yo sepa no tenemos oferta oficial por Diego Gómez. Concretamente desconozco que haya algo con respecto a él. Es el capital más importante que tenemos, pero, así como estamos va a explotar también Enso González y otros juveniles, son jugadores apetecibles para otros clubes”.

Los veteranos continuarán. “Roque Santa Cruz continúa por un año al igual que Cristian Riveros. Oscar Cardozo continuará por seis meses más. Ellos tienen un acuerdo de palabra con don Horacio Cartes, si quieren seguir jugando, se quedan, no hay un contrato estricto con ellos. También retornará Hugo Martínez después de recuperarse de su lesión y para marzo o abril ya estará Antonio Bareiro”.

Por último, fue consultado si se mantendrá eso de no contratar o de repente aparecerá algún tapado, dijo. “En este momento esta es la posición del club, no puedo hablar de futurología, no sabemos qué puede pasar con el correr de los días”, finalizó.