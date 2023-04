“El malo no soy yo”: Daniel Garnero y el palo a los árbitros por una nueva expulsión

Daniel Garnero duró en cancha solo 13 minutos. El entrenador de Libertad fue nuevamente expulsado, pero esta vez, por David Ojeda y terminó viendo el resto del partido ante Sportivo Ameliano en la Preferencia Lateral del Manuel Ferreira. El Gumarelo, que comenzó perdiendo, goleó 5-2 a la V Azulada por la undécima fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo.

Posterior al triunfo, Garnero habló de la victoria y también criticó a los árbitros. “Le dije que estaban tardando mucho y me amonestó. Es la segunda vez que me hacen esto. Lamentablemente me voy a tener que acostumbrar”, expresó el argentino, que por la suspensión no estará presente en el clásico ante Guaraní, el jueves en el Rogelio Livieres, por la duodécima jornada.

“Sabes que pasa. De esos treinta y dos partidos entre el martes, miércoles y jueves, cuál dirigió una terna paraguaya. El malo no soy yo”, criticó Garnero antes de ingresar al vestuario. El DT hizo referencia a la ausencia de los jueces paraguayos en las designaciones de los partidos continentales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana), una medida tomada por Alejandro Domínguez.

