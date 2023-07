¿Qué dijo Daniel Garnero sobre incorporar por la ida de Gómez?

Libertad afrontó la temporada sin reforzar el plantel. El Gumarelo fue campeón del torneo Apertura 2023, disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores, es único líder (6 puntos tras dos fechas) del torneo Clausura 2023 y acaba de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En este mercado de pases, perdió a una pieza clave: el mediocampista Diego Gómez.

Gómez fue transferido al Inter Miami de la Major League Soccer, donde compartirá plantel con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba y, será dirigido por Gerardo Martino. El joven de 20 años, que firmó hasta 2026 con la opción de renovar hasta 2027, era titular indiscutible en el once de Daniel Garnero. En el primer partido sin el volante, el sustituto fue William Mendieta.

El gol de Barboza para el triunfo 1-0 de Libertad

Posterior al triunfo del Repollero 1-0 sobre Tigre en Buenos Aires, el técnico fue consultado sobre la posibilidad de reforzar el equipo para el resto del año, que tiene triple competencia con el certamen continental, el campeonato local y la Copa Paraguay. A pesar de la partida de Gómez a Estados Unidos y la cantidad de partidos, el DT reveló que...

“Incorporaciones en el club no habrá como no hubo en el semestre pasado, tenemos un plantel amplio”, aseguró Garnero, confirmando que no habrá sustituto externo de Gómez. “Se fue una pieza muy importante, Diego se había ganado un lugar siendo muy joven, pero es fútbol y hay que reemplazarlo y al que le toca debe estar preparado”, puntualizó.