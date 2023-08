“No saben cuánto me duele, siento que les falle”: El descargo de Iván Piris por la expulsión y eliminación

Iván Piris fue el protagonista de un momento clave en el empate y eliminación de Libertad en la Copa Sudamericana 2023. Cuando quedaban dos minutos para llegar a los 90′, el lateral cometió una tonta falta en la cabecera del área, agrediendo al rival con un manotazo. El defensor fue expulsado y de la pelota parada, Fortaleza empató el partido con un golazo de Marinho y sentenció la serie.

Dolido por la acción y la consecuencia que generó, Piris publicó un descargo en una historia de Instagram, lamentando la roja y pidiendo disculpas a los hinchas del Gumarelo. “Siento una impotencia tremenda en como se dio la jugada. El rival me sujeta y al querer salir para ir a evitar un centro y seguir ayudando al equipo”, comenzó el diestro, contando cómo fue la jugada.

Iván Piris: “Me duele de verdad”

“Lo hago con fuerza, donde le agarro con el antebrazo entre el pecho y el cuello y no en la cara. Se da la expulsión y el gol que nos deja fuera. No saben cuando me duele de verdad porque Libertad es familia y es mí familia y siento que les falle por el esfuerzo de parte de todos mis compañeros, por el gran trabajo del cuerpo técnico en lo táctico, por el apoyo de los dirigentes”, continuó.

“Ya pedí disculpas a todos mis compañeros y lo hago públicamente a todos los que aman el club. Solo queda levantarse, como ya lo hice en varias ocasiones dando siempre lo mejor de mí. Aguante el Guma”, finalizó Piris después de 1-1 que cortó otro sueño del vigente campeón del fútbol paraguayo de conquistar por primera vez una competencia internacional.

