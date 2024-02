Ariel Galeano: “El equipo sigue sumando, no deja de sumar”

Libertad volvió a empatar, pero esta vez, 1-1 con Tacuary en La Huerta y por la séptima jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Gumarelo desaprovechó la ocasión para ampliar la diferencia en la cima sobre los seguidos inmediatos como también, Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní. A pesar del resultado, Ariel Galeano resaltó que el supercampeón no deja de sumar.

“Trabajamos todos los días para sumar de a tres. No fue un partido fácil, sabíamos que no sería así. Estamos conformes con que el equipo siga sumando, no deja de sumar. Queríamos sumar de a tres, era el anhelo. Hicimos un partido en el que tuvimos más llegadas que nunca, pero faltó concretar”, manifestó el entrenador en la conferencia posterior al encuentro.

“El tiempo muerto total del partido es mucho”

“En el primer tiempo encontramos a un equipo que defendía muy abajo hasta parecía que ganaban el partido y cuando abren el resultado, más todavía. Después el tiempo muerto total del partido es mucho y eso no se recupera más y juega un poco la ansiedad de arrancar perdiendo, es la tercera vez consecutiva que arrancamos perdiendo”, explicó el técnico paraguayo.

Libertad, remontando por tercera vez seguida

En los últimos tres cotejos, la paridad 1-1 con Cerro Porteño en el Defensores del Chaco, la victoria 2-1 sobre Sol de América en el Luis Alfonso Giagni y el 1-1 con el Buque, el Repollero debió remontar el marcador. “Preocupa, no es un dato menor”, expresó el DT. Los de Tuyucuá llegaron a los 15 puntos y tiene en el segundo lugar al 2 de Mayo con 13 y en el tercero, a Sportivo Luqueño con 12.

