Rubén Di Tore desmintió el supuesto interés en Scolari

Libertad es el supercampeón del fútbol paraguayo y con un partido pendiente, es escolta del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el torneo Apertura 2024. A menos de un mes del comienzo de la Copa Libertadores 2024, el medio brasileño Goal.com reveló que el Gumarelo estaba interesado en Luiz Felipe Scolari, el actual entrenador de Atlético Mineiro.

Lea más: Felipão, DT de Atlético Mineiro, ¿aparece en la mira de Libertad?

El portal digital contó que Rubén Di Tore había autorizado a un intermediario para conversar con Scolari, por quien estaban dispuesto a pagar hasta US$ 200.000 de salario. “Realmente me sorprendió porque se me involucró como que conversé y yo no participé en ninguna conversación. Después, es una cifra que el club no está en condiciones de gastar”, mencionó el presidente.

“No pensamos cambiar nuestro técnico”

Di Tore desmintió la información y explicó que la comisión directiva no piensa cambiar a Ariel Galeano. “Nosotros no hemos pensado en cambiar nuestro técnico, que es joven y está haciendo sus primeras armas”, puntualizó el titular del Repollero, que el lunes 11 de marzo, a las 19:30, cierra la novena jornada del campeonato, recibiendo a Sportivo Ameliano en La Huerta.