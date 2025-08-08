Libertad: El campeón, entre copas

Por el certamen liguero, Libertad jugará el domingo en La Huerta con Recoleta FC, a las 18:30.
Lea más: Clubes brasileños siguen a Lucas Sanabria
Por el mayor evento de la Conmebol, el jueves de la semana próxima lidiará con River Plate de Argentina en Tuyucuá, a las 21:30, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.
La revancha será el jueves 21, en Buenos Aires, en el mismo horario.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Guma, vigente campeón del fútbol paraguayo, debutará en el certamen de integración el jueves 28 contra el 24 de Setiembre de Areguá (de la Primera B), en la Arboleda de Rubio Ñu, a las 18:30.