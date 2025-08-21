Libertad

Libertad, en busca de la épica y el boleto a los cuartos de final

Libertad disputa hoy la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo enfrenta a River Plate de Matías Galarza en el Monumental de Buenos Aires: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Andrés Matonte y VAR de Christian Ferreyra. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

21 de agosto de 2025 - 09:07
El argentino Facundo Colidio (c), futbolista de River Plate, disputa el balón con Iván Franco (d) y Robert Rojas, futbolistas de Libertad, en el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Libertad enfrenta hoy a River Plate en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo busca la épica contra el Millonario de Matías Galarza: ganar y clasificar a la próxima ronda del certamen continental. La revancha, luego del empate sin goles en La Huerta, arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

Paraguayos y argentinos igualaron 0-0 en Asunción hace una semana y por ende, la serie está abierta: el favorito es el local, pero el Repollero, vigente campeón del fútbol paraguayo, anhela un batacazo para avanzar a cuartos de final y enfrentar al ganador de Palmeiras de Gustavo Gómez y Universitario de Williams Riveros (suspendido), que también juegan este jueves (21:30).

El paraguayo Robert Rojas (d), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a River Plate de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Sergio Aquino repetiría el once de Libertad

Sergio Aquino planifica repetir la misma alineación que inició la ida en Tuyucuá: Rodrigo Morínigo continúa con la recuperación de la rotura fibrilar y no viajó a Argentina, mientras que Matías Espinoza sí formó parte de la nómina, pero arrancaría en el banco de suplentes. Así, Martín Silva sigue en la portería, mientras que Iván Ramírez, con Robert Rojas de central, es lateral derecho.

La formación de River Plate vs. Libertad en la Copa Libertadores 2025

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Guillermo Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La formación de Libertad vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo.

