Libertad llega a cinco partidos sin triunfos en el Clausura

Este sábado, Libertad igualó 0-0 con General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’aendy, en un partido que hasta lo pudo perder, si no fuese por el VAR que detectó una mano del autor del gol, Víctor Argüello.

Fue el segundo partido de Pablo Guiñazú, que había debutado con una igualdad 1-1 contra Cerro Porteño, en La Huerta.

Con anterioridad, el Guma perdió en casa por 4-0 contra Guaraní, por la fecha 9 del Clausura, empató 0-0 con Olimpia, por la 8 e igualó 1-1 con Recoleta FC, por la 7ª ronda, es decir que su última victoria en el segundo certamen liguero se produjo el 4 de agosto contra Ameliano, en Villeta, por 4-0. En medio de estos encuentros se vinieron los de la Copa Libertadores, con doble empate con River Plate y eliminación por penales.

Por la Copa Paraguay, los repolleros se impusieron con facilidad sobre el 24 de Setiembre de Areguá 4-0, en la despedida del “Patito” Aquino.

El próximo sábado, Libertad enfrentará al Sportivo Luqueño, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00, en el inicio de la ronda de las revanchas.