Libertad: Cardozo, a 24 goles de la cima

Óscar Cardozo es el máximo goleador de Libertad y uno de los mayores artilleros del fútbol nacional, pese a su larga militancia en el exterior.

Santiago Salcedo, Sasá, fuera del circuito profesional (milita en 12 de Junio de Villa Hayes, en la División Intermedia), totaliza 160 conversiones en la máxima categoría.

La segunda posición en el escalafón de los máximos artilleros de nuestro balompié es ocupada por Néstor Abrahán Camacho (37), con 138 tantos, mientras que en el tercer lugar se encuentran Fernando Fabián Fernández (33) y Tacuara Cardozo, con 136.

Por edad, el que podría alcanzar la marca de Salcedo y hasta superarla es el Queso Fernández, aunque en cada presentación Camacho demuestra su vigencia y puede ir escalando.

Las intervenciones de Cardozo son cada vez más esporádicas.