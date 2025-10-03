A qué hora juega Deportivo Cali vs. Libertad y dónde ver en vivo

Libertad debuta hoy en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las campeonas del Fútbol Femenino paraguayo componen el Grupo D y juegan la fecha 1 ante Deportivo Cali de Colombia. Las paraguayas y colombianas juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.
Lea más: Paraguay, por la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20
Deportivo Cali vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Deportivo Cali vs. Libertad: ¿Dónde ver en vivo hoy?
Conmebol Libertadores en Youtube