A qué hora juega Deportivo Cali vs. Libertad y dónde ver en vivo

Libertad debuta hoy en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las campeonas del Fútbol Femenino paraguayo componen el Grupo D y juegan la fecha 1 ante Deportivo Cali de Colombia. Las paraguayas y colombianas juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Los hinchas pueden seguir el partido en el canal de Youtube de Conmebol Libertadores.

Deportivo Cali vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Deportivo Cali vs. Libertad: ¿Dónde ver en vivo hoy?

Conmebol Libertadores en Youtube