Paraguay, por la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20

La selección paraguaya cierra hoy la fase de grupos con la chance intacta de avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz, que debutó con victoria y empató en la segunda presentación, enfrenta a Ucrania en el duelo de líderes del Grupo B: comienza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago.

Paraguay, con 4 puntos al igual que el rival de turno, depende de sí en dos resultados para conquistar el boleto a la próxima instancia: ganando avanza como primero, mientras que empatando es segundo. En el caso de una derrota, el combinado nacional debe aguardar por una paridad o un triunfo de Panamá en el choque ante Corea del Sur, en simultáneo, pero en Valparaíso.

Mundial Sub 20: La tabla del Grupo B

1- Ucrania 4 puntos

2- Paraguay 4

3- Panamá 1

4- Corea del Sur 1

Mundial Sub 20: Si Paraguay termina 3°

El peor escenario posible para el seleccionado guaraní es finalizar tercero en la serie. En este sentido, Alcaraz y compañía deben aguardar para determinar si es uno de los cuatro mejores terceros entre los 6 grupos y así disputar la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Por el momento, ocupan estos puestos Sudáfrica, Nueva Zelanda y Nigeria con 3; Brasil, Panamá y Cuba con 1.