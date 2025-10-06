Libertad

Libertad: Últimas balas mundialistas

Libertad atraviesa por un complicado presente deportivo. Son varios los atletas cuyos contratos vencen en diciembre, entre los cuales están los mundialistas Roque Santa Cruz (44) y Óscar Cardozo (42), que podrían colgar sus botines.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 18:40
Roque Luis Santa Cruz Cantero (16/08/1981).
Roque Luis Santa Cruz Cantero (16/08/1981).Gentileza

La continuidad en Libertad depende de los veteranos jugadores, Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, si desean seguir jugando un semestre más o, en su defecto, ocupar un cargo administrativo en La Huerta.

Lea más: Lucas Barrios toma un “hierro caliente” en Luqueño

Otros futbolistas con vínculos por finalizar a fin de temporada son: Miguel Jacquet, Lucas Sanabria, Hugo Martínez, Martín Silva, Néstor Giménez, Ángel González, Ángel Cardozo Lucena, Iván Franco y Hernesto Caballero.

Los surgidos en la cantera repollera tienen prioridad para continuar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado