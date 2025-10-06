Libertad: Últimas balas mundialistas

La continuidad en Libertad depende de los veteranos jugadores, Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, si desean seguir jugando un semestre más o, en su defecto, ocupar un cargo administrativo en La Huerta.

Otros futbolistas con vínculos por finalizar a fin de temporada son: Miguel Jacquet, Lucas Sanabria, Hugo Martínez, Martín Silva, Néstor Giménez, Ángel González, Ángel Cardozo Lucena, Iván Franco y Hernesto Caballero.

Los surgidos en la cantera repollera tienen prioridad para continuar.

