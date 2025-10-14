Libertad: Guiñazú, hasta fin de año

El Guma, Libertad, que cumple una discreta campaña en el torneo Clausura (novena colocación), lleva cuatro presentaciones seguidas sufriendo expulsiones (cinco tarjetas rojas).

El reincidente mediocampista Hernesto Caballero fue inhabilitado por tres juegos.

Bajo la conducción del Cholo Guiñazú, otrora gran futbolista, los repolleros llevan siete cotejos ligueros, con un triunfo, tres empates y tres caídas, con la mancha de la eliminación en penales en las instancias de octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Guaraní.

