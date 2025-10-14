Libertad

Libertad: Guiñazú, hasta fin de año

Libertad pretende cerrar la temporada bajo la conducción de Pablo Guiñazú, toda vez que se registren resultados “razonables”. Si el más ganador del siglo XXI pierde sus próximos dos partidos, por ejemplo, sería insostenible la continuidad del argentino.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 16:58
Pablo Horacio Guiñazú (47), director técnico de Libertad.
Pablo Horacio Guiñazú (47), director técnico de Libertad.Gentileza

El Guma, Libertad, que cumple una discreta campaña en el torneo Clausura (novena colocación), lleva cuatro presentaciones seguidas sufriendo expulsiones (cinco tarjetas rojas).

Lea más: Tembetary tumbó a Libertad

El reincidente mediocampista Hernesto Caballero fue inhabilitado por tres juegos.

Bajo la conducción del Cholo Guiñazú, otrora gran futbolista, los repolleros llevan siete cotejos ligueros, con un triunfo, tres empates y tres caídas, con la mancha de la eliminación en penales en las instancias de octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado