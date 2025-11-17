Libertad
17 de noviembre de 2025 - 16:58

Libertad: Lorenzo Melgarejo, suspendido

Lorenzo Antonio Melgarejo (35 años), experimentado atacante liberteño, no podrá jugar contra Cerro Porteño por suspensión.
Lorenzo Antonio Melgarejo (35 años), experimentado atacante liberteño, no podrá jugar contra Cerro Porteño por suspensión.Gentileza

Lorenzo Antonio Melgarejo no podrá participar del duelo que Libertad animará el domingo contra Cerro Porteño por acumulación de tarjetas amarillas.

Por ABC Color

Libertad enfrentará al Cerro Porteño en Barrio Obrero, a las 18:00, sin el alteño Lorenzo Melgarejo, quien queda al margen por una fecha al llegar a su quinta amonestación.

Lea más: Entradas agotadas para Cerro-Libertad

Luego de consagrarse campeón del Apertura, el más ganador del siglo XXI del fútbol paraguayo se vino abajo. Su segundo semestre es tan malo que se ve reflejado en su ubicación en el Clausura: 9º puesto.

Los dos partidos que restan a la temporada (el último será frente a General Caballero JLM) marcarían el fin del ciclo del técnico Pablo Horacio Guiñazú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy