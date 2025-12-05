Libertad: Francisco Arce, a cargo de La Huerta

El anuncio de la contratación de Francisco Arce fue realizado con una foto del nuevo conductor repollero con los presidentes de Libertad, Horacio Cartes (de facto) y Rubén Di Tore (en los papeles).

“Es el lugar ideal para trabajar”, manifestó el Chiqui, al punto de mencionar su vuelta a La Huerta después de 18 años, dirigiendo a la Reserva y siendo auxiliar del uruguayo Sergio Markarián.

El orientador señaló que harán fichajes puntuales, tres o cuatro, para cubrir la zona central de la defensa y potenciar la delantera. Entre el 2004 y el 2005, Arce jugó en el Guma.

“Es un privilegio, una responsabilidad y un desafío, porque acá hay que ganar”, señaló el deportista de Paraguarí, quien con su arribo a Tuyucuá enriquece su currículum al dirigir a los cuatro clubes más laureados del país, Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Guaraní, con el privilegio de haber conducido a la selección paraguaya en dos oportunidades.

“Comenzamos a trabajar intensamente con la gente del club. Preparamos la pretemporada y la conformación del plantel”, indicó.

Libertad, el más ganador del siglo XXI, se prepara para competir en la Copa Libertadores por vigesimoquinta ocasión.

En el Apertura 2026, que se pondrá en marcha 23 de enero, Libertad debutará contra Cerro Porteño, de visitante. En el Clausura, que empezará el 24 de julio, se estrenará frente a Olimpia, también fuera de casa.