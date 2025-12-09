Libertad: Arce, consustanciado con La Huerta

El “Chiqui” Arce mencionó que en el Libertad cerró su carrera como futbolista (por demás exitosa) y dio sus primeros pasos como entrenador, cumpliendo la función de conductor de la Reserva y a la vez auxiliar del uruguayo Sergio Markarián, DT principal en el 2007.

Lea más: Francisco Arce, a cargo de La Huerta

El estratega repollero, natural de Paraguarí, fue dos veces seleccionador de la Albirroja y trabajó en los clubes más laureados de nuestro medio. Se encuentra en pleno análisis del plantel, indicando que necesitan marcador central, lateral derecho y delantero, además de la presencia de Federico “Pachi” Carrizo (34).

El talentoso volante Amín Molinas (20), quien tuvo una buena temporada en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, se dispone a retornar a la institución, ya que será considerado por Arce, quien aclaró que las salidas de los mundialistas Roque Santa Cruz (44) y Óscar Cardozo (44) fue una decisión institucional tomada antes de su llegada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Libertad tiene un ambicioso proyecto para el 2026, con la conformación de un potente selectivo que estará a cargo de Sergio “Patito” Aquino y Cristian Miguel Riveros para nutrir a la dotación superior de los jóvenes destacados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La temporada futbolística se abrirá el viernes 23 de enero. El equipo de Arce tendrá un duro estreno, contra Cerro Porteño, en La Nueva Olla.