Libertad despide al experimentado portero Martín Silva

La entidad gumarela utilizó sus plataformas digitales para reconocer y destacar la trayectoria del guardameta en La Huerta con emotivas palabras. El club lo despidió con la siguiente declaración completa, destacando su impacto en el equipo:

“Martín Andrés Silva Leites, arquero multicampeón con el Club Libertad. Sinónimo de liderazgo y seguridad dentro y fuera del campo. Ejemplo de templanza, personalidad y profesionalismo para los más jóvenes”.

MARTÍN ANDRÉS SILVA LEITES 🧤🤩



Arquero Multicampeón con el Club Libertad.



Sinónimo de liderazgo y seguridad dentro y fuera del campo.



Ejemplo de templanza, personalidad y profesionalismo para los más jóvenes.



🏆Apertura 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

🏆 Clausura 2023.

🏆… pic.twitter.com/yin42AVi9P

“Apertura 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Clausura 2023. Copa Paraguay 2019, 2023, 2024. Supercopa 2023, 2024. Gracias por tu experiencia y jerarquía durante estos años que fueron claves en cada título obtenido”.

Con la partida del portero charrúa, el plantel de Libertad cuenta actualmente con Rodrigo Morínigo, Ángel González y Víctor Rojas en la posición. No obstante, la posibilidad de incorporar a otro guardameta al equipo dependerá directamente de la decisión del nuevo entrenador, Francisco Arce, y su cuerpo técnico.

El presidente de la entidad, Rubén Di Tore, se refirió a esta situación en comunicación con Cardinal Deportivo, dejando en claro que la plantilla final se definirá en función de las necesidades del estratega: “Todo va a depender de lo que el cuerpo técnico decida”, expresó el titular gumarelo.

Además de la baja de Martín Silva, Di Tore también confirmó que otros jugadores experimentados cuyos contratos fenecían tampoco continuarán en el club para la próxima temporada. A las ya conocidas salidas de los históricos atacantes Roque Santa Cruz y Óscar “Tacuara” Cardozo, se suman el volante Ángel Cardozo Lucena, el zaguero Miguel Jacquet y el defensor uruguayo Martín Cáceres.