Libertad: Silva cierra exitoso ciclo en La Huerta

A sus grandes condiciones futbolísticas, el charrúa Martín Silva deja una imagen intachable fuera de las canchas. Llegó a nuestro medio en 2011 para militar en Olimpia, en el que estuvo hasta el 2023.

Su arribo a La Huerta para defender los colores de Libertad se produjo en el 2019, luego de militar en el brasileño Vasco da Gama. Su club de origen es el Defensor Sporting.

En siete temporadas en Tuyucuá, Martín contribuyó para la conquista de 11 trofeos, Apertura 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, Clausura 2023, Copa Paraguay 2019, 2023 y 2024, además de la Supercopa Paraguay 2023 y 2024. Con estos logros, es claramente el guardameta más ganador de la institución albinegra, con la que disputó más de 270 partidos.

Silva es la sexta baja confirmada, después de Óscar “Tacuara” Cardozo (42), Roque Santa Cruz (44), Ángel Cardozo Lucena (31), Miguel Jacquet (30) y Martín Cáceres (38).

El nuevo entrenador, Francisco Arce, coordina con la dirigencia la llegada de atletas para potenciar un plantel que de por sí es importante, aunque para las aspiraciones del Guma, necesita ser reforzado.

La pretemporada se desarrollará en los complejos de la institución, situados en Fernando de la Mora y Luque.