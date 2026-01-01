Libertad: Propuesta de continuidad a Hugo Martínez

Las otras gestiones emprendidas por la dirigencia de Libertad resultaron exitosas, por lo que en La Huerta se espera el pulgar arriba del “Chori” Martínez.

Lea más: Otra renovación de contrato

Lucas Daniel Sanabria (26) e Iván René Franco (25) extendieron su vínculo con el club del barrio Las Mercedes de Asunción. La tendencia es que Martínez siga en Tuyucuá.

La dotación conducida por Francisco Arce cumple su preparación en Fernando de la Mora. Hasta aquí la única incorporación es Amín Molinas (20), quien retornó tras militar en 2 de Mayo.

