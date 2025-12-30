Otra renovación de contrato en la base de Libertad

El ciclo técnico de “Chiqui” Arce comenzó oficialmente el pasado 5 de diciembre y cerró hoy su primera etapa de trabajos de campo. Tras el breve receso por las festividades de Año Nuevo, el grupo iniciará la segunda fase operativa de la pretemporada. El gran objetivo será defender el título del Apertura y afrontar con éxito la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La plantilla presenta bajas sensibles de cara al próximo año, destacando la salida de varios referentes históricos del club de Tuyucuá. Jugadores como el portero Martín Silva, los zaguero Miguel Jacquet y Martín Cáceres, además del mediocampista Ángel Cardozo Lucena ya no forman parte de la institución. A ellos se suman los goleadores emblemáticos Roque Santa Cruz y Óscar “Tacuara” Cardozo, quienes marcaron el fin de una gran era.

En el rubro de incorporaciones, se aguarda la oficialización del arribo de Federico “Pachi” Carrizo tras su reciente salida de Cerro Porteño. El volante, nacionalizado paraguayo, es una pieza de absoluta confianza para el esquema táctico que pretende implementar Francisco Arce, quien lo conoce a la perfección. Esta contratación genera gran expectativa en la afición por el probado rendimiento del jugador en el fútbol local.

El debut oficial del Gumarelo en el torneo local será un duelo de campeones frente a Cerro Porteño en La Nueva Olla. Este encuentro marcará el inicio del camino defensivo del título antes de recibir a Sportivo Ameliano en la segunda fecha. Libertad busca llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para este exigente arranque de calendario en la temporada y lavarse el rostro tras un segundo semestre flojo.