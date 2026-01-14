Libertad: El Guma pugna por Ávalos

El experimentado delantero Gabriel Ávalos, de 35 años, pretendido por Libertad, pertenece a los registros del Independiente de Avellaneda, que debería recibir un resarcimiento económico para liberarlo.

De acuerdo a la prensa argentina, el entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros, solicitó a la dirigencia la contratación de un “9”, caso en el cual se podría dar la salida de Ávalos, natural de Pirapey, Edelira.

El Guma cuenta con un soporte económico importante para contratar al artillero y así complacer el pedido del entrenador Francisco Arce, quien desea contar con un definidor.

Hasta aquí, el más ganador del siglo XXI incorporó al argentino Federico “Pachi” Carrizo y rescató a los también mediocampistas Amín Molinas y Cristhian Martínez, quienes venían actuando a préstamo en 2 de Mayo y Trinidense, respectivamente.