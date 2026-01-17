Libertad: La Huerta alberga otra jornada de preparación

Las acciones entre Libertad y Rubio Ñu se iniciarán a las 07:00. Los entrenadores, Francisco Javier Arce y José Gabriel Arrúa, acordaron el desarrollo de dos picados de 80 minutos cada uno, para que tanto los titulares como los alternativos puedan tener participación.

Lea más: Rubio Ñu, exigente examinador para Libertad

La única incorporación repollera para la nueva temporada, el argentino Federico “Pachi” Carrizo, se encuentra en proceso de recuperación, por lo que no formará parte del test match contra la Cruz amarilla y tampoco estará el sábado 24 contra Cerro Porteño, en la primera fecha del torneo Apertura. Este enfrentamiento se desarrollará en La Nueva Olla, a las 20:15.

El primer amistoso del más ganador del siglo XXI fue contra Rubio Ñu, con caída del elenco principal por 1-0, en Tuyucuá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esa ocasión, la formación del “Chiqui” Arce estuvo conformada por: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero y Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.