Francisco Arce: “Creo que estuvimos cerca de poder ganarlo”

Arce reconoció que el inicio del encuentro no fue el ideal, señalando imprecisiones propias que dificultaron el trámite, aunque rescató la mejoría tras el descanso: “El primer tiempo tuvimos inconveniente porque nosotros mismos estábamos muy erráticos. Igualmente, creamos algunas chances, pero en el segundo, en el entretiempo, se corrigieron algunas cosas, los cambios hicieron muy bien, también el cambio de sistema, y los empatamos y creo que estuvimos cerca de poder ganarlo en algunas dos o tres ocasiones muy claras que tuvimos”.

Al ser consultado sobre si Libertad estuvo más cerca de llevarse los tres puntos debido al dominio ejercido en la complementaria, el estratega coincidió plenamente: “Sí, creo que controlamos mejor en el segundo tiempo, dominamos, tuvimos chances muy claras. Creo que fueron más de tres o cuatro al menos muy claras y otros tres o cuatro acercamientos en donde podíamos haber decidido de diferente manera y no terminamos rematando. El arquero también estuvo una con Lorenzo, otra salvó con la pierna. No pudimos definir aquella jugada de Iván Ramírez en línea de fondo y que terminó yendo al córner”.

Uno de los puntos donde más enfatizó el DT fue en el estilo que debe caracterizar al “Guma”, rechazando el juego directo que se vio por momentos en la primera mitad: “Yo creo que estuvimos muy bien, esa tendría que ser a partir de ahora, entendemos que es el primer partido, que siempre cuesta un poco, pero el formato, las características de los jugadores que tenemos en el plantel está diseñado para que el juego sea hecho de esa forma como se jugó en el segundo tiempo y no los primeros 15 o 20 del primero en donde erramos muchos pases, comenzamos a no bajar la pelota, a tirar pelotazos a cualquier lugar, cosa que nos cuesta porque no trabajamos eso en el día a día y porque también no tenemos características para jugar de esa forma”.

Finalmente, respecto a la conformación de su equipo y la posibilidad de sumar nuevas caras, “Chiqui” se mostró alineado con la visión del club, destacando el equilibrio entre experiencia y juventud: “A no ser que surja algo, por lo que solemos hablar, es la política del club. Ya lo hablamos antes mismo de ir, tenemos un equipo muy maduro, un equipo base muy maduro. Algunos otros muchachos que hoy estaban en el banco que tienen una edad intermedia importante y que pueden ser recambios muy buenos también. Y después prácticamente un equipo completo de chicos, vamos a trabajar de esa forma”.

