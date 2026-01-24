Cerro Porteño vs. Libertad: Primera batalla sin caído

Arce saca ventaja de lo que cambió Bava

Un partido siempre pretencioso, que no tuvo ganador pese a los dos goles y con dos periodos en los que se vieron como incidieron decisiones de los técnicos. Ni Cerro Porteño ni Libertad terminó festejando.

Gran parte del primer tiempo del partido tuvo al dueño de casa mucho más suelto en la cancha a diferencia del rival. Imponer la presión en la propia cancha del equipo de Chiqui Arce fue el plan táctico y lo logró por un pasaje largo, periodo en el que se vio atrevido y osado a Harold Mosquera sin depender si correr por izquierda o por derecha. Buen arranque del colombiano.

Lo bueno de los dirigidos por Jorge Bava no tardó en tener su premio: un pase estupendo de Juan Manuel a espaldas de los defensores liberteños habilita al “Gordito” Aliseda, que muestra una vez más su calidad, y luego de acomodar la pelota, de derecha, rompió el cero al batir a Morínigo: gol que inundó de gritos la Olla, en la que se tuvo una muy buena concurrencia.

Se descuidó, un pelotazo de Campuzano a Melgarejo terminó en un golazo de este, pero anulado por posición adelantada. Fue en ese trámite que el Ciclón bajó su dominio y empezó a tener mayor lucha en el partido.

La complementaria mostró que un técnico acertó en los cambios y quién no. El Gumarelo se hizo protagonista en todos los flancos del campo, Martínez y Aguilar cambiaron el recorrido, mientras lo del esperado Vegetti no pesó. Libertad pasó a ser mucho mejor que Cerro Porteño y peor aún para los azulgranas cuando el Pachi pisó el gramado, pero con la camiseta de otro. El centro de esquina de Carrizo lo aprovecha Aguilar, y el gol del empate del cuadro de Tuyucuá.

Chiqui Arce comenzó a ratificar su instinto de buen estratega y Jorge Bava no supo corregir lo que él mismo cambió. El trámite se vistió de blanco (la casaca que se puso Libertad) y si no fuera por Alexis Arias, quien sacó dos pelotas de gol, el arranque del Supercampeón hubiese sido con derrota en casa y festejo gumarelo.