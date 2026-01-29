Francisco Arce: ““Era urgente ganar porque no queríamos alejarnos tanto”

Para Arce, el trámite fue equilibrado, pero la efectividad y el conocimiento táctico de su plantel marcaron la diferencia: “El partido fue muy parejo, en sí yo creo que tuvo pocas chances; nosotros la aprovechamos bien y tuvimos algunos acercamientos, una o dos chances más. Ellos creo que una en el primer tiempo que remataron sobre el arco, una que llegaron muy bien de línea de fondo por el lado izquierdo, pero es meritorio el trabajo o la paciencia que tuvimos para construirlo en muchos momentos, en buscar hacer lo que tenemos pautado con ellos, o lo que ellos saben jugar ya hace mucho tiempo con esta misma base de equipo”.

El técnico subrayó que no podían permitirse ceder más terreno en la tabla de posiciones: “Era urgente ganar hoy porque empatamos el primer partido; ya hay equipos que ganaron dos de seguido y no queríamos alejarnos tanto, por más que sea el inicio de la primera colocación”.

Uno de los puntos destacados fue la inclusión del joven Rodrigo Acuña Vera. El conductor gumarelo fue sincero al respecto de la normativa del juvenil, aunque elogió las condiciones del delantero. “Cuando juega alguien menor, es difícil de escapar de que sea por el reglamento; que, dicho sea de paso, no es de nuestro agrado el reglamento, porque a mí me gusta hacer las cosas por gusto y no por imposición, pero es un comentario que no sepa nadie. Él dentro de poco yo creo que va a dejar de jugar [por la regla]; va a jugar por la capacidad que tiene. Es un chico muy bueno con esa característica potente, marcador de pase en espacio corto, fuerte”.

Sobre las correcciones tácticas que le hizo al joven atacante durante el juego junto a su asistente Blas Cristaldo, añadió: “Sí, en el primer tiempo nos salimos una o dos veces con Blas [Cristaldo] a reclamar porque lo vimos tirarse mucho de costado, y su característica —o sea, la forma de jugar del equipo— no necesita que él se tire mucho de costado sobre los laterales ajenos y sí forzar juegos sobre los centrales rivales con Lorenzo o con quien esté con él”.

Además, reveló que manejó otras opciones para cumplir con la nornativa antes de decidirse por el delantero: “Así como él tenemos varios en el plantel. Casi arrancó Thiago Fernández jugando casi como un volante central en ese lugar que inició Hernesto Caballero; probamos eso ayer en vez de recreativo, dos o tres variantes. Nos gustó más la de Rodrigo Acuña Vera y por eso comenzó él, pero obviamente está jugando todavía por el reglamento”.

Consultado sobre por qué el equipo terminó jugando más cerca de su propio arco en el complemento, Arce descartó que fuera una postura premeditada y lo atribuyó al empuje del rival: “Yo creo que pasó más por la capacidad de ellos (Ameliano) de generar juego, de empujarnos hacia atrás. El pedido nuestro era jugar de vuelta como hicimos en el primer tiempo, los primeros 15 o 20 minutos en el campo de ellos, y no pudimos hacerlo. Por eso recurrimos a los cambios de Hernesto Caballero y de ‘Pachi’ Carrizo para igualar en el medio, intentar recuperar la pelota, manejarla mejor, no ofrecerles chances a la espalda, así como pasó en algunos momentos”.