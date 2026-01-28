Libertad, un gol y poco en el triunfo frente a Ameliano

Paso atrás en el rendimiento

Tres puntos que suben al tablero, a pesar de no haber jugado bien, fueron los que cosechó la tarde de este miércoles en La Huerta Libertad con la victoria frente a Sportivo Ameliano, 1-0.

Después de ver la mejoría en el nivel del equipo en el segundo tiempo del partido anterior con Cerro Porteño, lo lógico era presagiar a un Gumarelo muy superior y dominador frente al rival a mitad de semana. Pero no, los dirigidos por Chiqui Arce dieron un paso atrás en ese rubro, pero de igual manera supo marcar un gol y “mojarse” de alegría bajo la pertinaz llovizna.

Algo de superioridad mostró Libertad, pero le costó ponerse cómodo en el campo de juego, pues la presión que buscó imponer el Sportivo, por momentos, le impidió jugar. Ni Hugo Fernández ni Iván Franco estuvieron al mismo ritmo de Lorenzo Melgarejo y el juvenil Óscar Acuña. Tampoco se vio el despliegue que exhibió Hugo Martínez en el empate con Cerro Porteño.

Si, fue Fernández el que tocó el timbre del arco de Martínez, que poco después también pasó susto con un cabezazo de Acuña en el que la pelota pegó en la red del costado. Pero luego de un tiro de esquina y tras una maraña de rebote en el rectángulo menor del área apareció Néstor Giménez, gol y ventaja.

El primer periodo se fue con un par de intentos de Ameliano en llegar a la paridad, sin lograrlo.

Lo de la segunda parte fue mucho menor a lo visto en el lapso anterior. El rendimiento gumarelo no fue suficiente para ser dominador, por el contrario pese a su desorden, el Sportivo se atrevió más. Gustavo Aguilar marcó un golazo pero fue anulado por posición fuera de juego.

Lo poco que quedaba al encuentro se hizo más largo de lo que era, ni Libertad ni Ameliano mostraban claridad en sus intentos ofensivos. Y fue la visita la que cerró el juego con un remate de larga distancia de Paredes que exigió al arquero Morínigo. En fin, el Gumarelo ganó, pero lejos de lo que debe mostrar un equipo de Chiqui.