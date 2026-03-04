Alexis Duarte: “Lo que más temía, sucedió”

Tras los estudios médicos realizados, se ratificó la gravedad de la lesión. El futbolista surgido en Cerro Porteño sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, una dolencia que lo obligará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de las canchas durante el resto del año. El impacto es doble, ya que el “Pulpito” había regresó al fútbol paraguayo con el afán de ganar ritmo de competencia, tras su paso por el Spartak de Moscú en Rusia y el Santos de Brasil.

La frustración del jugador quedó plasmada en una sentida publicación en su cuenta de Instagram. “Lo que más temía, sucedió. Me cuesta mucho aceptar este momento tan difícil en mi carrera, esa rabia que siento por dentro, ese sonido seco, la frustración es insoportable. Ahora me queda aceptarlo y mirar para adelante, sé que con la ayuda de Dios, mi Ángel y mi familia saldré de esta Gracias a todos por su apoyo”, confesó el zaguero, quien además agradeció el apoyo de su familia y la fe en Dios para encarar este largo proceso de recuperación que tiene por delante.

La baja del defensor aregüeño representa un golpe sensible para el esquema de Francisco “Chiqui” Arce en Libertad, que suma otro problema crítico en su última línea. El “Repollero” ya lidiaba con la ausencia del zaguero-lateral Robert Rojas, quien tras sufrir una fractura de peroné quedó fuera por lo que resta del semestre. Esta situación deja la zaga central del equipo de Tuyucuá diezmada, en la que seguramente, el conductor gumarelo nuevamente tendrá que recurrir a Néstor Giménez como acompañante de Diego Viera.

En lo individual, el golpe es igualmente duro para Alexis Duarte. Su regreso al fútbol local tenía como objetivo principal ganar el ritmo de competencia necesario para mantenerse en la consideración de Gustavo Alfaro de cara al Mundial 2026. El seleccionador albirrojo lo había convocado para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas (Ecuador y Perú) y para las recientes giras amistosas por Asia (Japón y Corea del Sur) y Norteamérica (México y Estados Unidos), teniéndolo como una pieza potable de recambio en la zaga central la Albirroja.