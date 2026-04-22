Cierran cárcel de Concepción por una infección que circula entre reclusos

Este miércoles, el MJ informó que por protocolos sanitarios vigentes y como medida preventiva ante la detección de casos de tuberculosis, se dispuso el cierre temporal de la Penitenciaría Regional de Concepción para salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad (PPL) y del personal penitenciario.

Según la cartera estatal, la medida suspende el ingreso de nuevos internos para mitigar riesgos de propagación y también para garantizar una respuesta integral, se solicitó el apoyo técnico del Ministerio de Salud Pública para el despliegue de brigadas médicas y pruebas diagnósticas.

Asimismo, la Unidad de Salud Integral del penal lleva a cabo los protocolos de manejo de los casos de sintomáticos respiratorios con el I Región Sanitaria, al igual que el Programa Nacional de control contra la Tuberculosis de salud pública.

Fallecimientos por tuberculosis

En la siesta del domingo 19 de abril último Eduardo Daniel Alfonso Aldana, de 40 años, fue ingresado al Hospital Regional de Concepción donde una hora y media después falleció. Según el reporte médico la causa de muerte, del hombre recluido por reducción, fue por “síndrome distrés respiratorio severo”.

Este sería el segundo caso de muerte, de personas privadas de libertad, por tuberculosis en de abril, según fuentes a las que accedió la corresponsalía de ABC Color en la zona.

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