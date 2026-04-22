Palermo, candidato a la conducción de Libertad

El profesional argentino Martín Palermo, candidato uno de los apuntados en la agenda de Libertad, es un conocedor de nuestro medio. En 2024 guió a Olimpia a la conquista del torneo Clausura, su primer y único título como entrenador.

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En 2025, Palermo dirigió a Fortaleza de Brasil. Si bien bajo su mando el equipo tuvo un considerable repunte, no pudo evitar su caída a la Serie B (segunda división).

A nivel local suena como opción el nombre de Pedro Alcides Sarabia, bicampeón con el Guma en el 2014 (Apertura y Clausura)

Mientras las directiva repollera determina los pasos a seguir, el plantel entrena con un staff casero encabezado por Cristian Riveros y Sergio “Patito” Aquino, atendiendo la proximidad del clásico blanco y negro, marcado para el sábado a las 20:00, en La Huerta.