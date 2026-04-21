Francisco Arce renuncia a la dirección técnica de Libertad tras la goleada en La Arboleda

Al ingresar a la sala de prensa, Arce fue directo sobre el motivo de su presencia, dejando claro que la decisión era definitiva. “Vine porque es obligatorio y comuniqué nuestra renuncia a la persona encargada en el club, que fue la que hizo todos los pasos para, después de mucho tiempo, volver a la institución. Entonces, no voy a hacer análisis; si quieren preguntas sobre la situación, respondo, pero sinceramente vine para anunciar la renuncia”.

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Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a esta determinación, el técnico señaló que el desgaste y los resultados negativos constantes fueron determinantes para buscar un cambio de aire en beneficio de los futbolistas. “Yo creo que está a la vista; la cancha seduce mucho, pero no engaña a nadie. Si comienzo a enumerar, son situaciones que ya hemos hablado en cada conferencia, en cada partido en donde nos ocurrieron siempre cosas en contra, digámosle. Y yo creo que es un buen momento para darle un respiro, a que venga otra gente que le pueda dar esa luz a los jugadores, porque lo que más queremos es que ellos se sientan cómodos, felices, que ganen los partidos y que la situación mejore”.

La salida del paraguariense no fue una decisión de último minuto. Según reveló el propio entrenador, el desenlace comenzó a gestarse durante el desarrollo del encuentro en La Arboleda. “Le mencioné ya en el entretiempo, porque ya tenía la decisión tomada; hablé con Blas también y con los muchachos de esa situación. Mejoramos un poco con los cambios, pero no alcanzó nada. Solamente ahora, de paso, hablé con dos, que fueron los que en todo este tiempo se preocuparon totalmente en buscar una vuelta en representación de sus compañeros, y ya vine acá a la sala de conferencia”.

A pesar de contar con toda la infraestructura y el respaldo de la dirigencia del “Gumarelo”, Arce reconoció que el trabajo, aunque fue intenso, no se tradujo en éxitos. “Fallaron muchas cosas. Nosotros vinimos totalmente decididos y confiados, conociendo al plantel por haberlo enfrentado varios años, en hacer un gran trabajo. Nos costó mucho por distintos motivos; no hace falta enumerarlos porque nos queremos hacer cargo, obviamente, de lo que nos corresponde: hasta dónde pudimos llegar con nuestro trabajo y no surtió efecto en la cancha”.

El técnico confesó que la idea de abandonar el cargo ya había rondado su mente con anterioridad, específicamente desde el primer enfrentamiento contra el mismo rival en a primera. “Sinceramente, hablamos de la posibilidad el día que el mismo Rubio Ñu nos ganó en la primera rueda. Después fuimos mejorando algunas situaciones, pero no fueron determinantes como para poder dar una levantada. Hablamos mucho, con los que manejan el club prácticamente en forma diaria; y por eso veo que ya no somos nosotros quienes los vamos a ayudar. Capaz que falta otra característica de conducción, de manejo y de propuesta de juego también; por eso decidimos tomar esta determinación”.

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Finalmente, al ser consultado sobre la postura de la directiva ante su dimisión, Arce confirmó que, aunque hubo intención de retenerlo, su postura es irreversible. “Nos dijo que respetaba la determinación, que dependía de nosotros, de mí; pero realmente yo ya no le veo vuelta. Hemos intentado de todo, entonces es mejor alejarse".