Juan Samudio es el nuevo director técnico de Libertad

La designación del “Mágico” Juan Eduardo Samudio como conductor técnico de Libertad, luego de la renuncia de Francisco “Chiqui” Arce, causó en cierta medida sorpresa, ya que en principio, otros “soldados” de la causa repollera iban a integrar un binomio, Sergio Aquino y Cristian Riveros, que pasan a ser auxiliares.
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“Patito” Aquino ya fue entrenador de cabecera del Guma entre el 2024 y parte del 2025. Retornó al club para dar una mano en la coordinación y formación de jóvenes.
El estreno de Samudio en Libertad será nada menos que en el clásico blanco y negro contra Olimpia, marcado para el sábado a las 20:00, por la decimoctava fecha del campeonato Apertura.
El más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI ocupa el octavo puesto, con una campaña que comprende seis triunfos, tres empates y ocho derrotas.