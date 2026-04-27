Libertad, por la reivindicación en la Copa Libertadores

Después de perder contra Universidad Central de Venezuela, de visitante y frente a Rosario Central, de local, Libertad afronta la tercera fecha de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle sin margen de error. El partido se desarrollará en Tuyucuá, a las 19:00.

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Por no contar con licencia de la Conmebol, Juan Eduardo Samudio no podrá estar en la banca del Guma, por lo que uno de sus asistentes, Sergio “Patito” Aquino, estará en la planilla como entrenador.

Los verdugos del representante paraguayo, IDV y Central, comparten la punta del Grupo H con 4 puntos, Universidad Central tiene 3, mientras que Libertad marcha último, sin punto alguno.

Los malos resultados habían propiciado la salida del técnico Francisco Arce. El estreno del “Mágico” Samudio como DT fue inmejorable en término de resultado, con triunfo por 3-2 en el clásico blanco y negro sobre el líder del torneo Apertura, Olimpia.

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Esa victoria significa un impulso anímico para los repolleros, que además de los tres puntos persiguen el premio de 340.000 dólares otorgado por cada triunfo, monto que al cambio actual equivale a 2.091.000.000 de guaraníes.

El duelo será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur. Su compatriota, Nicolás Gallo, estará a cargo de la revisión de las imágenes del VAR.