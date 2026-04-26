Fútbol Internacional
26 de abril de 2026 - 15:38

Conducción referil colombiana para Libertad vs. Independiente del Valle

Carlos Betancur (36 años), árbitro colombiano, a cargo de la conducción del partido entre Libertad e Independiente del Valle.
Carlos Betancur (36 años), árbitro colombiano, a cargo de la conducción del partido entre Libertad e Independiente del Valle.Redes Sociales

Libertad y el ecuatoriano Independiente del Valle medirán fuerzas el martes en La Huerta, a las 19:00, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo contará con un staff arbitral íntegramente colombiano.

Por ABC Color

Después de sus dos caídas sufridas, contra Universidad Central de Venezuela en Caracas (3-1) y frente a Rosario Central (1-0), en Asunción, Libertad buscará levantarse el martes contra Independiente del Valle, al que recibirá el martes, en cotejo fijado para las 19:00.

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El colombiano Carlos Betancur será el conductor central del encuentro, teniendo como auxiliares de banda a Alexander Guzmán y Cristian Aguirre. La función de cuarto árbitro la cumplirá Paula Fernández, mientras que Nicolás Gallo estará a cargo de la revisión de las imágenes en el VAR, contando con la colaboración de Mary Blanco.

En el Grupo H, Independiente del Valle y Rosario Central tienen 4 puntos, Universidad Central de Venezuela está con 3, mientras que Libertad marcha último, sin unidad alguna.