Conducción referil colombiana para Libertad vs. Independiente del Valle

Después de sus dos caídas sufridas, contra Universidad Central de Venezuela en Caracas (3-1) y frente a Rosario Central (1-0), en Asunción, Libertad buscará levantarse el martes contra Independiente del Valle, al que recibirá el martes, en cotejo fijado para las 19:00.

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El colombiano Carlos Betancur será el conductor central del encuentro, teniendo como auxiliares de banda a Alexander Guzmán y Cristian Aguirre. La función de cuarto árbitro la cumplirá Paula Fernández, mientras que Nicolás Gallo estará a cargo de la revisión de las imágenes en el VAR, contando con la colaboración de Mary Blanco.

En el Grupo H, Independiente del Valle y Rosario Central tienen 4 puntos, Universidad Central de Venezuela está con 3, mientras que Libertad marcha último, sin unidad alguna.