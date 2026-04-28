Libertad recibe a Independiente del Valle en busca del primer triunfo en la Copa Libertadores

Libertad disputa hoy la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El Gumarelo enfrenta a Independiente del Valle de los paraguayos Luis Zárate y Carlos González: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. El Repollero busca la primera victoria en la fase de grupos después de las derrotas 3-1 con Universidad Central de Venezuela y 1-0 frente a Rosario Central.

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El Repollero está obligado a ganar para no desperdiciar la oportunidad de revivir en la pelea por un lugar en los octavos de final del certamen de clubes más importante del continente. Los paraguayos son los únicos que no sumaron puntos luego de dos rondas: ocupan el último lugar de la tabla con 0, 3 unidades menos que los venezolanos y 4 con relación a los argentinos y ecuatorianos.

Libertad: nuevo DT, pero ausente hoy

El ‘Más ganador del siglo’ en el fútbol paraguayo llega al partido después de superar 3-2 a Olimpia en el clásico blanco y negro por la fecha 18 del torneo Apertura 2026. El encuentro fue el estreno de Juan Samudio, quien reemplazó a Francisco Arce en el cargo y quien no puede estar presente este martes al no contar con la Licencia Pro. En consecuencia, dirige Sergio Aquino.

La formación de Libertad vs. Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026

Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Alexis Fretes; Federico Carrizo y Gustavo Aguilar.

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La formación de Independiente del Valle vs. Libertad en la Copa Libertadores 2026

Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Andy Velasco, Juan Viacava, Gustavo Cortez; Matías Perelló, Jhegson Méndez, Yuri Ochoa, Junior Sornoza; Emerson Pata y Djorkaeff Reasco.