Libertad pagó caro los “detalles”, según Sergio Aquino

En conferencia de prensa, el estratega gumarelo analizó la caída frente al conjunto ecuatoriano, poniendo el foco en la pelota parada y en el evidente desgaste físico que arrastraba su plantel tras el duelo de alto voltaje contra Olimpia el pasado fin de semana. Esta combinación de factores lo deja en el fondo de la tabla, sin punto alguno.

Para “Patito”, la diferencia no estuvo necesariamente en el juego fluido, sino en situaciones puntuales que el rival supo capitalizar. El DT señaló que el orden defensivo se rompió en jugadas de laboratorio. “Más que nada, como siempre digo: estos partidos son partidos de detalles. Yo creo que ellos llegan a los goles con la pelota parada; nos costó mucho el primer tiempo, consciente de eso. Pero el segundo tiempo pudimos solucionar algunas cosas y, bueno, yo creo que fue un segundo tiempo... convirtieron otra vez los goles, pero nunca renunciamos a jugar, sobre todas las cosas. Y la verdad que nos vamos un poco descontentos por el resultado, pero yo creo que les felicito a los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio”.

Uno de los puntos más debatidos fue el estado físico del equipo. Libertad venía de un desgaste extremo ante el Decano, y por momentos, la intensidad de IDV pareció asfixiar a los locales. Al ser consultado sobre si el cansancio hizo mella en sus dirigidos, el “Patito” admitió la realidad del calendario. “Sí, sí. La verdad que tuvimos un partido muy intenso el fin de semana, pero ellos estaban con muchas ganas; es todo... como partidos de copas, se juegan así: con mucha intensidad. Yo creo que costó un poco el primer tiempo. Yo creo que en el segundo tiempo, como dije recién, fue muy parejo”.

Independiente del Valle, fiel a su estilo, impuso un ritmo vertiginoso que descolocó a Libertad en la primera mitad. Aunque el cuerpo técnico intentó ajustar las piezas en el entretiempo, los “detalles” volvieron a castigar la valla paraguaya justo cuando el partido parecía equilibrarse. “Sí, la verdad que fueron un equipo muy dinámico en lo cual, como yo te dije, era solucionar dos o tres cositas ahí dentro del campo que no podíamos. Y cuando supimos solucionar, yo creo que le emparejamos y ahí llegamos al gol también. Y otra vez, en el segundo tiempo, con un descuido o detalle, ellos convirtieron los goles de pelota parada”.

Finalmente, Aquino cerró su análisis dándole el valor correspondiente al planteo del conjunto visitante, reconociendo que, pese al esfuerzo final por alcanzar el empate, la efectividad ecuatoriana sentenció la historia. “Nos costó mucho el primer tiempo por el desgaste que tuvimos, a lo mejor, y por el rival mismo que juega. La verdad que hay que darle mérito al rival, juega muy bien. Y yo creo que era corregir algunas cosas en el primer tiempo; se corrigió. Yo creo que se logró el empate, como le dije, pero yo creo que en el segundo tiempo también, con los detalles de la pelota parada que pudieron ellos convertir... y bueno, después nos emparejamos, metimos el gol y estuvimos ahí para el empate, y ahí fue donde se finalizó el partido”.