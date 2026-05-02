Lorenzo Melgarejo recupera el liderato goleador y mete presión a la Selección

Melgarejo atraviesa un semestre de ensueño. Sus números asustan a cualquier defensa: ya suma cinco dobletes en lo que va del año (uno por competencia internacional ante Independiente y cuatro en el plano local), consolidándose como la carta de gol más fiable del fútbol paraguayo, y uno de los más amenazantes de la Copa Libertadores, en el que integra el podio de máximos anotadores, por debajo de los también paraguayos Alex Arce (4 goles) y Carlos “Cocoliso” González (5 anotaciones).

El hambre de gol de un líder ofensivo

Tras su brillante actuación, el delantero compartió sus sensaciones sobre este presente goleador que, incluso, superó sus propias expectativas iniciales. “En lo personal, es muy bueno para mí seguir sumando goles y ayudar al equipo. Espero que pueda seguir a este ritmo para que pueda ayudar al equipo y poder seguir sumando. La verdad que no esperaba tanto, que iba a marcar tantos goles, pero para eso nos preparamos: para marcar goles y ayudar al equipo. Gracias a Dios se me está dando y, bueno, espero seguir sumando los goles necesarios para ayudar al equipo”.

Confianza renovada y el sueño de volver a vestir la Albirroja

Más allá de los récords individuales, el oriundo de Loma Grande valoró la importancia de la victoria colectiva para el equipo de Tuyucuá, destacando el recambio y la fuerza de las formativas del club. “Era necesaria una victoria hoy; para lo que tenemos todavía por delante, era necesario para ganar confianza, yo creo que hoy demostramos que tenemos una buena cantera dentro del plantel y conseguimos una victoria fundamental para nosotros para ganar confianza. Y en lo personal, seguir marcando, que es bueno para mí”.

Como era de esperarse, su alto nivel reabre el debate sobre un posible regreso a la Selección Paraguaya. Con la pólvora encendida y el liderato de goleo en el bolsillo, el “10” de Libertad no oculta su ilusión de recibir el llamado. “Uno siempre espera. Vamos a ver qué pasa al final de la temporada”. Con este ritmo demoledor, Lorenzo Melgarejo no solo ayuda a Libertad a poder intentar maquillar su pésimo primer semestre, sino que lanza un mensaje directo al cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro: el goleador del Apertura está listo si el teléfono suena.