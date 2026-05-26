El estilo que buscará impregnar Nelson Haedo Valdez para Libertad

La llegada de Nelson Haedo Valdez a la dirección técnica de Libertad abrió un abanico de expectativas en el fútbol local. El “León Guaraní” asume el mando en Tuyucuá con las ideas claras y una premisa fundamental: el éxito en el banco no llega por el nombre del pasado, sino por la capacitación del presente.

Al ser consultado sobre cómo le gusta que jueguen sus equipos y qué es lo que busca implementar en el plano táctico de Libertad, el DT no anduvo con rodeos: “Yo creo que es importantísimo siempre que algún exjugador pueda llevar este lindo deporte. No por ser fulano, agarrar por agarrarlo, sino que también hay que estar preparado. Yo lo que siempre digo y lo que trato de inculcar también es ser uno mismo y tratar de implementar eso. Mi equipo, en los que estuve, para mí es: intensidad en primer lugar, intensidad, actitud sobre todas las cosas, y un equipo que le gusta tener el balón; y si no tiene, que directo lo vuelva a buscar otra vez, porque a eso jugamos, a tener balón y no a correr detrás. Y yo creo que estando en un club como Libertad, podemos poner pecho que eso se pueda hacer realidad”.

Para el exdelantero la institución debe ser integral, potenciando tanto al futbolista de Primera como a la estructura que sostiene el día a día. “Me gusta el juego ofensivo, me gusta tratar de mejorar a cada jugador, a cada persona y a mi equipo completo que me rodea; eso es la prioridad para mí. Tratar de llevar al equipo —no solo a los jugadores, sino que a todo el cuerpo técnico, el staff— y llevar a este club, que es muy importante, a estabilizarse otra vez arriba”.

Pura energía y la cantera gumarela como clave

El exdelantero de la Albirroja se definió a sí mismo desde el punto de vista conceptual y anímico. “Yo soy un entrenador muy impulsivo, muy pasional, yo creo que la motivación lo tengo bien adentro. Lo mío es pura energía, pura pasión, y tratar de también eso, estructuradamente, tratar de inculcarles a los jugadores creo que es fundamental. Así que, como digo, la intensidad yo creo que no se negocia, y eso es primordial. Más acá en Sudamérica, yo creo que con eso ya estás pagando medio piso, como se dice, y después meterle los tácticos y los técnicos, trayendo jugadores de experiencia, jugadores que te puedan marcar la diferencia, uniendo con los buenos jugadores que tiene en la cantera, en las formativas del club de Libertad”.

¿Propondrá un juego ofensivo?

Ante la consulta sobre si se verá una propuesta netamente volcada al ataque, Haedo respondió con el ingenio y la lógica que le dio su carrera en las redes contrarias: “Soy delantero, ¿no? Así que ofensivo. Pero dependiendo, como digo, tampoco soy de, bueno, cerrar los ojos y vamos todos para el frente, sino que me gusta jugar ofensivo, pero todo bien planificado”.

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El horizonte de la Albirroja

En el tramo final del diálogo, el panel periodístico indagó sobre si la Selección Paraguaya se sitúa como el mayor objetivo de su carrera tras este paso por Libertad. El técnico se sinceró y prefirió blindar su declaración para evitar lecturas apresuradas, pero manteniendo la ambición en lo más alto: “Así como empecé como futbolista, ese fue mi sueño; así también como empecé desde el primer día que empecé como entrenador, también fue mi sueño. No que mañana salga en la tapa que yo voy a ser entrenador de la Selección, sino que es un sueño, a no malentender. Siempre hay que poner un sueño en lo más alto para emprender un viaje, y yo creo que este viaje estamos empezando de muy buena manera”.